Doğal gaz keşfi endişelendirdi: Türkiye'nin amacı başka

Son Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük bir müjde verdi. Erdoğan "Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve yeni yapılan keşif Yunanistan'da paniğe neden oldu.

58 milyar metreküplük doğal gaz keşfini okuyucularına duyuran Yunanistan gazetesi Ta Nea, Türkiye'nin rezerv haberinden daha çok amaca odaklandı. Gazetenin önem verdiği açıklamalar Başkan Erdoğan'ın "Doğu ile Batı'yı sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizde değil, enerji köprülerimizle de birbirine bağlayacağız" sözleriydi. Yunan Ta Nea gazetesi "Türkiye'nin amacı başka. Akdeniz'de de gaz arıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kathimerini ise Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını, hedefin ise önümüzdeki günlerde 100 bin varil olduğuna vurgu yaptı. Kathimerini Başkan Erdoğan'ın "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz, uluslararası piyasalarda bugünün oranlarıyla 1 trilyon dolar değerinde. Yeni keşfimiz benzer keşiflere de kapı aralayacak. En kısa sürede yeni sondajlara başlayacağız" sözlerine yer verdi.

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR

Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını dikkate alarak doğal gaz rezervinin tahmin edilenden çok daha büyük olduğuna dikkat çekti.

CNN Yunansitan'da da Türkiye'nin rezerv haberi geniş yankı buldu. Doğal gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküp olduğuna ve ticari karşılığının da 1 trilyon olduğuna dikkat çekildi.

REUTERS: DOĞALGAZIN TOPLAM HACMİ 710 MİLYAR METREKÜP

Reuters, enerjide kendi kaynaklarını elde etmeye başlayan Türkiye'nin çalışmalarıyla ilgili bir habere imza attı.

Haberde, "Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın toplam hacmi şu anda 710 milyar metreküp. Önceki bulgu revize edildi." denildi.

2023'TE ULUSAL ŞEBEKEYE BAĞLANACAK

Türkiye'nin Sakarya sahasında 13 kuyu açtığı belirtilen haberde, Erdoğan'ın "Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle Karadeniz'deki gaz rezervimiz 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküp oldu." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Sakarya doğalgaz sahasının 2023'te devreye alınacağı ve ulusal şebekeye bağlanacağı kaydedildi.

WORD OİL: YENİLERİNE KAPI ARALAYACAK KEŞİF

Word Oil adlı internet sitesi de "Türkiye, yeni keşif ve mevcut açık deniz çalışmaları ile Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerini artırdı" diye yazdı.

Erdoğan'ın, keşif duyurusunu yaparken, "Bu yeni keşif, yenilerine kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni kuyular açmaya başlayacağız." dediği kaydedildi.

REZERVLER, TAHMİN EDİLENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK

Halihazırda Karadeniz'deki en büyük rezerv olan Sakarya'daki rezervlerin, başlangıçta varsayılandan çok daha büyük göründüğüne dikkat çekildi.

Sakarya sahasının, 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye şebekesine gaz aktarmaya başlayacağı notuna yer verildi.