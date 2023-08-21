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Ekonomi

Doğal gaz, petrol, perlit, ponza... Hepsi aynı anda aranacak

Enerjide tam bağımsızlık hamlelerini sürdüren Türkiye enerjide çoklu arama dönemini başlatıyor. Petrol ve doğal gazın yanı sıra perlit, ponza gibi diğer kaynakları için de özel çalışmaların yürütüldüğü bildirildi. Bölgede 154 milyon 625 bin metreküp ponza rezervi ve 1 milyon 400 bin ton perlit rezervi bulunuyor.

Yeni Şafak21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:34 - Güncelleme:
Doğal gaz, petrol, perlit, ponza... Hepsi aynı anda aranacak
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Enerji sondajlarında 'çoklu arama' devri başlıyor. Petrol ve gazın yanı sıra çalışılan ilde ön plana çıkan diğer enerji kaynaklarına da yoğunlaşılacak.

Uygulamanın ilk örneği ise Van'da. Enerji ihtiyacının yerli ve milli kaynaklar ile karşılanması için başlatılan çalışmalar kapsamında Van'daki yeraltı kaynakları tespit edilerek üretime geçilecek.

PİLOT BÖLGE VAN

Metalik madenlerde, yenilenebilir enerji kaynaklarında, petrol ve gaz aramasında önemli projeler yürütülecek. Petrol ve doğal gazda çalışmaların Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Beşparmak, Kürzot, Amik, Haraşik ve Bakraçlı köylerinde yoğunlaşması bekleniyor. Bu bölgede İngilizler 2004 yılında 13 ayrı noktada, yaklaşık 2 bin metre derinlikte petrol rezervi tespit etti ve petrol rezervinin en yoğun olduğu bölge olarak tespit edilen Bakraçlı köyü Kurttepe mevkiinde ilk sondaj kuyusu açıldı. O dönem yapılan incelemelerde bölgede yüzde 70 petrol çıkma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

PERLİT VE PONZA YATAKLARI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Yapılan çalışmaların ardından ise petrol miktarının az olduğu, kaya yapısının kırılgan olduğu ve petrolün daha derinlere aktığı gerekçesiyle çalışmalar sonlandırıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Uzmanlar günümüzde daha yeni teknik araçlar ve gelişmiş imkanlarla daha derinde arama yapılabileceğini belirtiyor. Bölge petrolün yanı sıra perlit ve ponza yataklarına da ev sahipliği yapıyor. Bölgede 154 milyon 625 bin metreküp ponza rezervi ve 1 milyon 400 bin ton perlit rezervi bulunuyor. Van güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve jeotermal enerji kaynağı yatırımlarına uygunluğu ile de ön plana çıkıyor.

Bununla birlikte, Van'ın yıllık 1700-1750 kilovat saat güneş enerjisi, 528,72 gigavat saat hidroelektrik ve 70,88 megavat rüzgâr enerjisi kurul güç potansiyeli bulunuyor.

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