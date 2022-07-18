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Ekonomi

Doğal gaza alternatif! BAE'den gelecek: Petrolle çalışacaklar

Bloomberg'in haberine göre, Fransa Cumurbaşkanı Macron önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanıyla petrol ve dizel tedarikini görüşecek. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire geçen ay yerel basına verdiği demeçte, ülkeden arzın Rus enerjisine en azından geçici bir alternatif olabileceğini söyledi. Ülkenin sanayi devlerinin gaz kazanlarını kömür ve petrolle çalışacak şekilde dönüştürdükleri bildiriliyor.

TRT Haber18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:11 - Güncelleme:
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Avrupa ülkeleri Rus enerjisine alternatifler arıyor.

Konuya yakın kaynaklar Bloomberg'e verdiği demeçte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'i önümüzdeki hafta Paris'te ağırlayacağını söyledi.

Kaynaklar, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma sözü vermesinden bu yana Fransa'nın BAE ile daha fazla petrol ve dizel tedariki hakkında konuştuğunu vurguladı.

OPEC'in önde gelen üyelerinden BAE, dünyanın kanıtlanmış ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 6'sına sahip.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire geçen ay yerel basına verdiği demeçte, ülkeden arzın Rus enerjisine en azından geçici bir alternatif olabileceğini söyledi.

Fransa'daki enerji yoğun işletmeler, şu anda Rusya'dan gelen doğal gaz arzının daha da azalması durumunda olası elektrik kesintilerine hazırlanıyor.

Ülkenin sanayi devlerinin gaz kazanlarını kömür ve petrolle çalışacak şekilde dönüştürdükleri bildiriliyor.

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