Japonya'ya gelen Başbakan Scholz, Japonya Alman Ticaret ve Sanayi Odasının açılışının 60. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda iş insanlarına hitap etti.

Birçok Avrupa ülkesinin Rusya'dan fosil kaynak ithalatına bağımlı olmasını "problem" olarak niteleyen Scholz, Alman hükümetinin 2022'de Rus kömürü ve petrol ithalatını durdurmayı hedeflediğini ifade etti.

Scholz, "Aynı şey Rus gazında da meydana gelecek." diyerek, doğal gaz ithalatını durdurmanın çok daha zaman alacak bir süreç olduğunu belirtti.

Rusya'nın, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durdurması sonrasında Almanya'nın da aynı durumla karşılaşma ihtimaline yönelik de Scholz, herhangi bir kesintinin ekonomik sonuçları olacağını dile getirdi.

- HİDROJEN ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Alman Başbakan, ülkesinin, Rusya-Ukrayna krizinin yola açtığı enerji krizinde, kömür ve doğal gaza karşı alternatif enerji kaynağı olarak Japonya ile hidrojen alanında iş birliği yapacağını bildirdi.

Scholz, "Gelecekte hidrojen, bugünün gaz ve kömürüne alternatif olacak. Japonya-Almanya iş birliğiyle hidrojenin geliştirilmesini teşvik ederek geniş ölçüde refaha kavuşabiliriz." diye konuştu.

Ticaret odaklı iki ülkenin bu gerçeğin farkında olduğunu ve aynı sorunları yaşadığını aktaran Scholz, "Bu gibi ortak meseleler iş birliği yoluyla daha iyi ele alınabilir." ifadesini kullandı.