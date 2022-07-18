Doğal gaza karşı petrol hamlesi! BAE'den gelecek

Avrupa ülkeleri Rus enerjisine alternatifler arıyor.

Konuya yakın kaynaklar Bloomberg'e verdiği demeçte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'i önümüzdeki hafta Paris'te ağırlayacağını söyledi.

RUS DOĞAL GAZINA ALTERNETİF: BAE'DEN PETROL ALINACAK

Kaynaklar, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma sözü vermesinden bu yana Fransa'nın BAE ile daha fazla petrol ve dizel tedariki hakkında konuştuğunu vurguladı.

OPEC'in önde gelen üyelerinden BAE, dünyanın kanıtlanmış ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 6'sına sahip.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire geçen ay yerel basına verdiği demeçte, ülkeden arzın Rus enerjisine en azından geçici bir alternatif olabileceğini söyledi.

Fransa'daki enerji yoğun işletmeler, şu anda Rusya'dan gelen doğal gaz arzının daha da azalması durumunda olası elektrik kesintilerine hazırlanıyor.

Ülkenin sanayi devlerinin gaz kazanlarını kömür ve petrolle çalışacak şekilde dönüştürdükleri bildiriliyor.