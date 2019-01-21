'Doğalgaz kullanımını artıracağız'

Malatya’nın yer üstü zenginlikleri kadar yer altı zenginlikleri açısından da şanslı olduğunu aktaran Bakan Dönmez, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının ve yerel yönetimlerin konuyla ilgili değerlendirmelerini, eleştirilerini ve sorunları varsa onları yerinde görmek, çözmek için şehirde bulunduklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından Bakan Dönmez Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Bakan Dönmez daha sonra Valilik Toplantı Salonu’nda basına kapalı gerçekleşen elektrik ve doğalgaz sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

SONDAJ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Bakan Dönmez, önceki gün Malatya’da yaptığı konuşmada Antalya açıklarında süren sondaj çalışmalarına ilişkin, “Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5.500-6 bin metreler. Mart içinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız” dedi.