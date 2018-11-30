Doğaya tutkun şehir ile iç içe bir yaşam: Başkent Emlak Konutları

Oran Semti Turan Güneş Bulvarı ve Doğu Kent caddesinin kesişim noktasında, inşa edilen Başkent Emlak Konutları, şehrin içinde şehrin stresi, trafiği ve kalabalığından uzak, ailece doğayla baş başa mutlu bir yaşam vadeden, huzurun da yeni başkenti oluyor. Farklı büyüklüklerde 1306 daireden oluşan projede yeşil alanlar da toplam projenin yüzde 70’ini oluşturuyor. Sakinlerinin yaşamına kolaylık ve keyif katmak için, her detayın ince bir şekilde tasarlandığı Başkent Emlak Konutları’nda teras evlerinde bahçe tahsisli daireleriyle de farkını ortaya koyuyor. 93 ile 220 metrekare arasında değişen; 9 adet 1+1, 369 adet 2+1, 713 adet 3+1 ve 215 adet 4+1 tiplerinde konutlardan oluşan Başkent Emlak Konutları’nda cazip ödeme seçenekleri de sunuluyor. Proje, 0,60 vade farkıyla 120 aya kadar 3.200 TL den başlayan taksitlerle ve daha birçok avantajla Ankaralılara mutlu bir yaşamın ve değerli bir yatırımın da kapılarını açıyor.

KONFORLU BİR YAŞAM

Her daire için tahsisli bir adet depo bulunuyor. Teras evlerde ise bahçe tahsisli daireler ile doğayla iç içe yaşam sunuluyor. Dairelerde ankastre olarak ocak, fırın, davlumbaz ve bulaşık makinesi mevcut. 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerde ebeveyn banyosu bulunan projede, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve için kapaklı niş alanları, 3+1 ve 4+1 dairelerde koridorda gömme dolap, 4+1 dairelerde de ebeveyn yatak odasında giyinme alanları bulunuyor. Her binada 2 veya 4 asansör bulunan projede, tüm kapalı alanlar ve daire içlerinde yangın algılama, söndürme cihazları, mutfakta gaz sensörü ve zeminlerde su baskınlarına karşı su ihbar sensörü sakinlerine güven veriyor. Bina cepheleri ise ısı yalıtımlı olup seramik ve alüminyum kaplamalar bulunuyor. Daireler arasında rahatsızlıklara engel olmak ve enerji tasarrufu için ısı ve ses yalıtımı kullanılıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJI

Kapalı devre kamera sistemi ve 24 saat güvenlik hizmeti sunan Başkent Emlak Konutları, engelli dostu olarak da öne çıkıyor. Engelli bireyler için erişilebilir ve kimseye ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebileceği şekilde dizayn edilen projenin diğer bir farkı ise elektrikli araçlara yönelik. Kapalı otoparklarla araç park sıkıntısını ortadan kaldıran proje, günümüzde yaygınlaşmaya başlayan elektrikli araçlar konusunda da şimdiden çözüm üretiyor. Otoparklarda elektrikli araçlar için şarj üniteleriyle ileride doğması muhtemel sorunu da ortadan kaldırıyor. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için ihtiyaç duyulan her şeyin düşünüldüğü Başkent Emlak Konutları’nda bay ve bayan ayrı kullanımlı 2 adet yetişkinler için ve 2 adet çocuklar için kapalı yüzme havuzu, 2 adet fitness salonu, hamam, buhar odası, sauna, yoga-pilates salonları ve kafeteryası ile 365 gün spor aktivitelerinin keyifle yapılabileceği pek çok imkan sunuluyor.

YAŞAMIN MERKEZİNDE

İmrahor Vadisi ve şehir manzarasıyla eşsiz ve konforlu bir yaşam sunan Başkent Emlak Konutları, Ankara’nın kalbi Kızılay’a sadece 7.5, Çankaya Köşkü ve Atakule’ye 4, Tren Garı’na 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ailecek piknik, spor yapma fırsatı sunan Eymir Gölü ve ODTÜ ormanına 8, Mavi Göl ve Mogan Gölü’ne 15, kış sporlarının tadına varabileceğiniz Elmadağ Kayak Merkezine 18 ve Ankara’nın eğlence merkezi olacak Ankapark’a ise 19 kilometrelik mesafede yer alıyor.

YAŞAM ALANLARI

Doğaya tutkun, şehir karmaşasından uzak, güven dolu yaşam kompleksi sunan projenin yüzde 70’i yeşil alandan oluşuyor. Ayrıca 48.000 metrekare park alanı yer alıyor. Temalı çocuk oyun alanları, basketbol sahaları, bisiklet yolları, açık satranç oyun alanı, süs havuzları, açık spor alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanları ile adeta doğa ile iç içe olma imkânı da sunuluyor. Her ihtiyacı karşılayacak ticari ünitelerin, restoran ve kafeteryaların bulunduğu alışveriş sokağında keyifle vakit geçirme imkanı sunan Başkent Emlak Konutları, sahiplerini bekliyor.

Farklı konut seçenekleri, park alanı, ilköğretim okulu, kreşi, camisi ve Ankara’nın kalbindeki konumuyla birlikte Başkent Emlak Konutları, Ankaralıları huzurun yeni başkentine, mutlu yaşamın yeni adresine davet ediyor.