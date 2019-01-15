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Doğu Akdeniz Gaz Forumu 7 ülkenin katılımıyla kuruluyor

Doğu Akdeniz bölgesinde gaz üretimi, tüketimi ve geçiş ülkelerini bir araya getiren Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) Kahire'de kuruluyor.

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Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'de 7 ülke Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması için anlaşmaya vardı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin ve ev sahibi Mısır'ın enerji bakanları forumun kurulması için Kahire'de bir araya geldi.

Doğu Akdeniz bölgesinde şimdiki ve muhtemel gaz üreticileri ile tükeci tarafları arasında ve bölgeden geçişe ilişkin konularda uluslararası hukuka uygun iş birliğinin zorunlu olduğu vurgulandı.

İlgili ülkelerin bakanları, bölgedeki gaz potansiyelinin verimli kullanılması için teknik ve ekonomik alanlarda verimli iş birliğinin yolunu açmak üzere çalışma taahhüdünde bulundu.

Açıklamada, forumun ana hedeflerinin, arz ve talebi sağlayarak üyelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğu kaydedildi.

Merkezinin Kahire'de olması kararlaştırılan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun (DAGF) yapısına ilişkin konuları görüşmek üzere üye ülkelerin enerji bakanlarının nisanda yeniden bir araya geleceği belirtildi.

DAGF'nin çıkar ve hedefleriyle anlaşan Doğu Akdeniz'deki üretici, tüketici yada geçiş ülkelerinden her hangi biri foruma daha sonra da üye olabilecek.

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