Doğu Akdeniz’de işbirliği Akkuyu’da ortaklık

Türkiye-Rusya İş Konseyleri 20. Ortak Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın eş başkanlıklarında Antalya’daki bir otelde başladı. Zirve öncesi soruları yanıtlayan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye’nin sondaj faaliyetleri yürüttüğü Doğu Akdeniz’de işbirliği sinyali verdi, Akkuyu’da ise Türk ortak arzuladıklarını söyledi.

İŞBİRLİĞİ YAPALIM

Novak “Akdeniz’de Rus şirketlerin başarılı enerji projelerinde yer aldığını belirterek, “Eğer ticari açıdan tüm tarafların yararına projeler olursa, Rus şirketleri Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir.” dedi. Novak “Sanayide, mühendislik ürünleri ve ortak Rus uçağı yapımı için ortak girişimler kurulması yönünde ciddi bir potansiyel görüyoruz. Rus gazı rekabetçidir ve TürkAkım’ın Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatında en önemli rotalardan biri olmasını bekliyoruz” dedi.

Novak toplantıda yaptığı konuşmada ise “Türkiye ile Rusya arasında ilk 5 aylık süredeki ticaret hacmi 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Daha fazla potansiyele sahibiz, iyi ilişkiler içindeyiz, ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor. İlişkilerimiz yükselme trendinde. Bunda Sayın Putin’in ve Sayın Erdoğan’ın katkıları çok önemli. Düzenli görüşmeleri, temas halinde olmaları güncel konuların çözülmesine yönelik yaklaşımları çalışmalarımıza ivme kazandırıyor, hükümetler arasındaki ticaretin gelişmesine de katkı sağlıyor” dedi.

HEDEF 100 MİLYAR $

Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 25.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirerek “Tabii 2012 yılında 33.3 milyar dolar olan ticaret hacmimize en kısa zamanda ulaşmamız lazım. Her iki devlet başkanımızın da bize verdiği hedefler bu hacmin 100 milyar dolara ulaşmasıdır. Bizim 3.4 milyar dolar ihracatımız, 22.3 milyar dolar ithalatımız bulunmakta” dedi. Toplantıda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Müteahhitlerimize Moskova dışında da iş imkanlarının sağlanması ve tüm pasaportlar için 2015 yılı öncesi vize uygulamasına dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi. Nail Olpak, iki ülke ilişkilerinin ivme kazandığı bu dönemde ileriye dönük ortak projelerin geliştirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

YEREL PARA ÇAĞRISI

Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da “Küresel siyasetin ticaret savaşlarıyla belirlendiği bir dönemde, yerel para birimleriyle ticaretin, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmekteki önemi su götürmez bir gerçektir. Bu nedenle, ikili ticaretimizde yerel para birimlerinin payını yüzde 10’dan daha yukarılara taşımamız lazım” dedi. Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev de toplantının, ekonomik ilişkilere ne kadar önem verildiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.