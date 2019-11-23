Doğu Akdeniz’e 2020’de 5 sondaj

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına yeni yılda da devam edecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz” dedi. Dönmez “Fatih sondaj gemimiz 30 Ekim 2018’de Akdeniz’de faaliyetlerine başlamış ve göreve başladığı tarihten itibaren 2 adet sondaj gerçekleştirmiş olup, üçüncü olarak KKTC açıklarında Magosa-1 kuyusu çalışmalarına başlamıştır. Yavuz gemisi şu anda Güzelyurt-1 lokasyonunda ikinci sondajını sürdürmektedir. Karpaz-1 kuyusuyla birlikte önceki operasyonlarda yabancı şirketlerden sağlanan servis hizmetlerinin önemli bir kısmı milli imkanlarla gerçekleştirilmiş olup, nihai hedefimiz yerlileştirme faaliyetlerimizi devam ettirerek yabancı servis şirketinden hizmet alınmadan derin deniz sondajı yapmaktır” diye konuştu.

GERİ ADIM ATMAYIZ

Dönmez, “Doğu Akdeniz havzası, dünyaca referans kabul edilen kuruluşların raporlarına göre önemli bir doğal gaz rezervine sahiptir. Doğu Akdeniz havzasında yürüttüğümüz aramacılık faaliyetleri uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımıza dayanmaktadır. Bu kapsamda, KKTC halkının çıkarlarını da korumak adına KKTC ve ülkemiz tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında meşru haklarımızdan taviz verilmeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir. Türkiye’nin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir. Türkiye olarak, Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız. Konuya yaklaşımımız her zaman Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil barış ve istikrar unsuru haline gelebilmesi yönündedir” diye konuştu.

TÖREN 30 KASIM’DA

Dönmez, “TANAP’ın Avrupa’ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup 30 Kasım 2019’da gerçekleştirilecek törenle Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız” dedi.