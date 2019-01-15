İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4632
  • 6,2716
  • 226.625
  • 92.925
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Doğu Asya piyasaları Brexit oylaması öncesinde yükseldi

Doğu Asya hisse senedi piyasaları Brexit anlaşmasının Birleşik Krallık parlamentosunda oylanması öncesinde yükseldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Başkabakanı Li Keqiang, ülkesinin 2018 yılı ekonomik hedeflerine ulaşması nedeniyle "sel gibi" ekonomik teşvikler uygulamayacağını söyledi.
 
Yerel basın, Çin Merkez Bankası´nın piyasaları Visa ve Mastercardla yapılacak yen cinsinden ödemeleri kabul edeceği haberlerine yer verirken, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Çin ve Japonya için istikrarlı büyüme öngörüsünde bulundu.
 
Asya hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;
 
- Shanghai Composite yüzde 0.96,
 
- Shenzen Composite yüzde 1.28,
 
- Hang Seng yüzde 1.82,
 
- Nikkei yüzde 0.82,
 
- Kospi Composite yüzde 1.52 ve
 
- S&P yüzde 0.52 yükseldi.
 

Sakarya´da korkutan patlama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pompeo'nun Kaşıkçı cinayetine değinmemesi tepki topladı

Pompeo'nun Kaşıkçı cinayetine değinmemesi tepki topladı

'İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerekli'

'İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerekli'

113'ü muvazzaf 137 askere FETÖ'den gözaltı kararı

113'ü muvazzaf 137 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Merakla beklenen efsane sonunda ortaya çıktı

Merakla beklenen efsane sonunda ortaya çıktı

'Trump, ABD’yi NATO’dan çekmek istediğini söyledi'

'Trump, ABD’yi NATO’dan çekmek istediğini söyledi'

CHP'li İmamoğlu’nun sağlık müdürü cana kıydı

CHP'li İmamoğlu’nun sağlık müdürü cana kıydı

'ABD stratejik ortaklık yapmıyor, bölgesel tuzak hazırlıyor'

'ABD stratejik ortaklık yapmıyor, bölgesel tuzak hazırlıyor'

Başkan Erdoğan imzaladı: İsteyen ücretsiz yararlanabilecek

Başkan Erdoğan imzaladı: İsteyen ücretsiz yararlanabilecek
 

POPÜLER HABERLER

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA