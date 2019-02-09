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Doğu Ekspresi biletleri şikayet konusu oldu

Son yıllarda yıldızı parlayan Doğu Ekspresi’ne bilet temin edemeyen vatandaşlar Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kapısını çaldı.

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Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Devlet Demiryolları tarafından satışa sunulan, Ankara-Kars arasında sefer yapan ve “Doğu Ekspresi” olarak bilinen seferler, biletlerin temin edilemediği iddiasıyla vatandaşlar tarafından şikayet edildi.

İNCELEME BAŞLADI

Başvurularda vatandaşlar, Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını, bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri sürdüler. Devlet Demiryollarına bu konuda taleplerini ilettiklerini belirten bazı vatandaşlar ise kurum tarafından “Bütün bilgiler internet sitemizde” cevabıyla karşılaştıklarını ifade ettiler.

Şikayet başvurularında, Doğu Ekspresi tren biletlerinin 30 gün öncesinden satışa sunulduğu, ancak biletlerin satış saatlerin verilmediği belirtildi. Başvurucu vatandaşlar, Demiryolları’nın, bilet satış saatini kamuoyuna duyurmayarak ‘kamuya açıklık ilkesini’ ihlal ettiğini savundular. Kuruma bilet alamadıkları için şikayette bulunan bazı vatandaşlar ise kurumun, bilet satış saatini genel müdürlükleri aracılığıyla bazı vatandaşlara bildirdiğini, haksız bir şekilde bilet alamayarak mağdur edildiklerini ifade ettiler. Vatandaşlar, bilet satış tarihi ve saatinin şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulmasını talep ederken şikayetin Ombudsman tarafından incelemeye alındığı ifade edildi.

 

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