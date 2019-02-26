'Doğu Ekspresi’ne alternatif turizm treni geliyor'

Başkent Ankara’dan Kars’a tren yolu ile seyahat etmek isteyenlerin adresi haline gelen Doğu Ekpresi, amacı dışında kullanılınca bakanlık tarafından duruma müdahale edildi. Biletleri aylar öncesinden satılan ve büyük ilgi gören Doğu Ekspresi karaborsacıların hedefi haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi’nin amacı dışında kullanılmaya başlandığına işaret ederek, biletlerin yok sattığını ve karaborsaya düştüğünü söyledi. Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile konuşarak bu güzergahta alternatif bir turizm treni oluşturma konusunda çalışma yapacağını ve alternatif tren koyacağını bildirerek, şunları ifade etti: “Doğu Ekspresi’nin amacı turizm olmadığı için süspanse edilen bir ekspres. Süspanse ediyorsunuz ama sonuçta bazı fırsatçılar alıyor bunu ve karaborsada satıyor. Yani en azından biz süspanse edilmemiş bir turizm trenini hayata geçirirsek değerine de olsa maliyeti ne ise o maliyette satılabilir. Turizmciye bir alternatif daha yaratıp kapasiteyi artırmış oluruz diye düşünüyorum. Bu teknik bir konu, hesap kitap konusu. Çalışıp muhtemelen kısa bir sürede ikinci bir treni farklı bir güzergahla hizmete alabileceğiz, diye düşünüyorum. Kısa sürede netleşir.”

TURİZME KATKI SUNACAK

Bakan Ersoy, trenle yolculuk esnasında yaptığı açıklamada, “Doğu Ekspresi Türkiye’mizin sahip olduğu turizm potansiyelinin kendi kendine ortaya çıkmasında en büyük başarıdır. Çünkü Doğu Ekspresi aslında turizm amaçlı yapılmış bir ekspres değil ama doğunun turizm açısından cazibelerinin zaman içerisinde keşfedilmesini, özellikle sosyal medya sayesinde keşfedilmesini ve amacının dışında bir turizm treni olmasını sağladı” dedi. Doğu Ekspresi’ne alternatif bir trenin turizme katkı sağlayacağını söyleyen Ersoy “Trenin turizme katkısını gerçekleştirmemiz lazım. Çok ciddi bir potansiyel var ve kendini ispat etti. Biz bunu şimdi tabii turizm treni olarak yapmıyoruz, eksik olan tarafı bu. Şimdi bizim bunu turizm treni haline getirmemiz ve çok da beklemememiz lazım. Kısa sürede bunu formülüze edip hayata geçirmemiz lazım ve yapacağız da” diye konuştu.