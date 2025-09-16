İSTANBUL 27°C / 17°C
Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 27 ülkeye 134 milyonluk ihracat

Doğu Karadeniz'den ocak-ağustos döneminde Rusya başta olmak üzere 27 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı.

16 Eylül 2025 Salı 11:06
Doğu Karadeniz'den 27 ülkeye 134 milyonluk ihracat
ABONE OL

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, bölgeden 8 ayda 27 ülkeye 20 bin 47 tonluk su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 134 milyon 553 bin 155 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, "Bölgemizden geçen yılın aynı döneminde ise 126 milyon 873 bin 900 dolarlık su ürünü dış satımı yapılmıştı. Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı." dedi.

Kobya, Rusya'nın 62 milyon 405 bin 11 dolarla ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi 21 milyon 185 bin 606 dolarla Japonya, 18 milyon 435 bin 663 dolarla Belarus takip etti. Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı Bulgaristan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Yunanistan, Avusturya ve Endonezya'ya bu dönem su ürünleri satıldı."

Su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna işaret eden Kobya, söz konusu ihracatın yılı çok daha iyi seviyelerle tamamlayacağına inandığını ifade etti.

