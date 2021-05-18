Doğum istatistikleri açıklandı

AA 18 Mayıs 2021 Salı 10:20 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 10:20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2020'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 112 bin 859 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocuk iken 2020'de 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.