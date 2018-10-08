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Doğuş Grubu: Enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada, 'Doğuş Grubu olarak, enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız.' ifadesi kullanıldı.

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Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada, enflasyonla mücadelenin, ekonomideki tüm paydaşların katılımıyla başarıya ulaşılabileceği bildirildi.

Ekonomik istikrar için özel sektör ve kamunun el ele vermesi, ortak bir amaç birliği ile harekete geçmesinin zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu çerçevede Doğuş Grubu olarak, enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm şirketlerimizle ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek için atılan adımlarda ve enflasyonla mücadele için yürütülen milli dayanışma içerisinde güçlü bir biçimde yer alacağız. Türkiye, geçmişte bu birlik ve beraberliği göstermiş ve başarıya ulaşmıştır. Enflasyon da dahil olmak üzere her türlü ekonomik mücadelede devletimiz, kamu otoriteleri, iş dünyası ve sivil inisiyatiflerin birlik olması ile Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline ulaşacağına inancımız tamdır.

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