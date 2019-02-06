Dolar 5,2080 liradan, avro 5,9370 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 5,2080 liradan, avro 5,9370 liradan güne başladı.
- AA
Kapalıçarşı'da 5,2060 liradan alınan dolar, 5,2080 liradan satılıyor. 5,9350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9370 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2080 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9570 lira olmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.