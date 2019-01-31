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Dolar 5,2280 liradan, avro 6,0250 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2280 liradan, avro 6,0250 liradan güne başladı.

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Kapalıçarşı'da 5,2260 liradan alınan dolar, 5,2280 liradan satılıyor. 6,0230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0250 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2820 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0370 lira olmuştu.

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

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