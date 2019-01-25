Dolar 5,2650 liradan, avro 5,9660 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 5,2650 liradan, avro 5,9660 liradan güne başladı.
- AA
Kapalıçarşı'da 5,2630 liradan alınan dolar, 5,2650 liradan satılıyor. 5,9640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9660 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2700 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9880 lira olmuştu.
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