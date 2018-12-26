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Dolar 5,2860 liradan, avro 6,0320 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2860 liradan, avro 6,0320 liradan güne başladı.

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Kapalıçarşı'da 5,2840 liradan alınan dolar, 5,2860 liradan satılıyor. 6,0300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2920 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0460 lira olmuştu.

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