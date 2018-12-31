Dolar 5,2920 liradan, avro 6,0520 liradan haftaya başladı

<p> Kapalıçarşı'da 5,2900 liradan alınan dolar, 5,2920 liradan satılıyor. 6,0500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0520 lira olarak belirlendi.</p> <p> Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2720 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0490 lira olmuştu.</p>
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