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Dolar 5,2920 liradan, avro 6,0520 liradan haftaya başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, avro 6,0520 liradan haftaya başladı.

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Kapalıçarşı'da 5,2900 liradan alınan dolar, 5,2920 liradan satılıyor. 6,0500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0520 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2720 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0490 lira olmuştu.

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