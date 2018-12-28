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Dolar 5,2920 liradan, avro 6,0680 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, avro 6,0680 liradan güne başladı.

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Kapalıçarşı'da 5,2900 liradan alınan dolar, 5,2920 liradan satılıyor. 6,0660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0680 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2860 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0320 lira olmuştu.

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