Dolar 5,2920 liradan, avro 6,0680 liradan güne başladı

<p> Kapalıçarşı'da 5,2900 liradan alınan dolar, 5,2920 liradan satılıyor. 6,0660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0680 lira olarak belirlendi.</p> <p> Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2860 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0320 lira olmuştu.</p>
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