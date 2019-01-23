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Dolar 5,3490 liradan, avro 6,0850 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3490 liradan, avro 6,0850 liradan güne başladı.

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Kapalıçarşı'da 5,3470 liradan alınan dolar, 5,3490 liradan satılıyor. 6,0830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0850 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3490 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0710 lira olmuştu.

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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