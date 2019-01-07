Dolar 5,3500 liradan, avro 6,1130 liradan haftaya başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 5,3500 liradan, avro 6,1130 liradan haftaya başladı.
- AA
Kapalıçarşı'da 5,3480 liradan alınan dolar, 5,3500 liradan satılıyor. 6,1110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1130 lira olarak belirlendi.
Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,4160 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1590 lira olmuştu.
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