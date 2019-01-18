Dolar 5,3560 liradan, avro 6,1020 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 5,3560 liradan, avro 6,1020 liradan güne başladı.
- AA
Kapalıçarşı'da 5,3540 liradan alınan dolar, 5,3560 liradan satılıyor. 6,1000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3750 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1360 lira olmuştu.
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