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Dolar 5,4620 liradan, avro 6,2220 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4620 liradan, avro 6,2220 liradan güne başladı.

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Kapalıçarşı'da 5,4600 liradan alınan dolar, 5,4620 liradan satılıyor. 6,2200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5040 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2500 lira olmuştu.

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