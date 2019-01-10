Dolar 5,4690 liradan, avro 6,3340 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 5,4690 liradan, avro 6,3340 liradan güne başladı.
- AA
Kapalıçarşı'da 5,4670 liradan alınan dolar, 5,4690 liradan satılıyor. 6,3320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3340 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5050 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3150 lira olmuştu.
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