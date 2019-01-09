Dolar 5,48 liradan, Euro 6,29 liradan güne başladı
Kapalıçarşı'da 5,4810 liradan alınan dolar, 5,4830 liradan satılıyor. 6,2880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2900 lira olarak belirlendi.
- AA
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,4950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2780 lira olmuştu.
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