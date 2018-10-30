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Dolarda 5.50'nin altını gördü

Dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.50'ye kadar gerileyen dolar/TL, bugün ilk işlemlerde 5.55 seviyelerinden güne başladı. Düşüş eğilimini sürdüren kur, 5.50 seviyesinin altını gördü

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Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile dalgalanan dolar kuru, dün 5.50'ye kadar geriledi.
 
Kur cuma günü 5.62- 5.64 bandında dalgalanmıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu dün, dolar yüzde 1.5 değer kaybederek 5.50 ile 3 ayın en düşük seviyesini gördü 
 
TL karşısındaki düşüşünü sürdüren dolar kuru yüzde 1 değer kaybederek 5,50'nin altına geriledi.

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