Dolarda 5.50'nin altını gördü Dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.50'ye kadar gerileyen dolar/TL, bugün ilk işlemlerde 5.55 seviyelerinden güne başladı. Düşüş eğilimini sürdüren kur, 5.50 seviyesinin altını gördü