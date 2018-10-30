Dolarda 5.50'nin altını gördü
Dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.50'ye kadar gerileyen dolar/TL, bugün ilk işlemlerde 5.55 seviyelerinden güne başladı. Düşüş eğilimini sürdüren kur, 5.50 seviyesinin altını gördü
Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile dalgalanan dolar kuru, dün 5.50'ye kadar geriledi.
Kur cuma günü 5.62- 5.64 bandında dalgalanmıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu dün, dolar yüzde 1.5 değer kaybederek 5.50 ile 3 ayın en düşük seviyesini gördü
TL karşısındaki düşüşünü sürdüren dolar kuru yüzde 1 değer kaybederek 5,50'nin altına geriledi.
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