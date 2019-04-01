Dolar 5,5560 liradan, avro 6,2520 liradan haftaya başladı
Seçim sonrası İstanbul serbest piyasada dolar 5,5560 liradan, avro 6,2520 liradan haftaya başladı.
- AA
31 Mart yerel seçimleri sonrası Kapalıçarşı'da 5,5540 liradan alınan dolar, 5,5560 liradan satılıyor. 6,2500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2520 lira olarak belirlendi.
CUMA BİR MİKTAR YUKARIDA KAPANMIŞTI
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6410 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3480 lira olmuştu.
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