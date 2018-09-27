Dolar 6 TL'nin altına geriledi
Sabah saatlerinde düşüşe geçen dolar, piyasalardaki hareketlilikle düşüş trendini sürdürerek 6 TL'nin altını gördü
- star.com.tr
Fedn'in faiz artırma kararı sonrası düşüşe geçen dolar, piyasalardaki hareketlilikle düşüş trendini sürdürerek 6 TL'nin altını gördü.
Amerikan doları öğle saatlerinden sonra TL karşısında düşüşünü sürdürerek 5,99 seviyesine kadar geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5 haftalık yükselişini sürdürerek 100 bin bandını aştı.
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