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Dolar 6 TL'nin altına geriledi

Sabah saatlerinde düşüşe geçen dolar, piyasalardaki hareketlilikle düşüş trendini sürdürerek 6 TL'nin altını gördü

  • star.com.tr
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Fedn'in faiz artırma kararı sonrası düşüşe geçen dolar, piyasalardaki hareketlilikle düşüş trendini sürdürerek 6 TL'nin altını gördü.

Amerikan doları öğle saatlerinden sonra TL karşısında düşüşünü sürdürerek 5,99 seviyesine kadar geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5 haftalık yükselişini sürdürerek 100 bin bandını aştı.

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