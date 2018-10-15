Dolar TL karşısında 5,75'e kadar geriledi

Dolar/TL, bugün öğle saatlerinde yüzde 1,5 değer kaybederek 5,7835 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Son 6 iş gününü düşüşle tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından günün ikinci yarısında analistlerin destek olarak takip ettiği 5,80'in altına geriledi.

Dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek 5,7835 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 15.30 itibari ile 5,75 seviyesine kadar geriledi.

Aynı dakikalarda avro/TL ise 6,67'ye düştü.