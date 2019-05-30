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Dolarda düşüş sürüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9700 seviyesinden alıcı buluyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) pazartesi günü açıkladığı zorunlu karşılık oranlarına ilişkin artış kararı ve TL varlıklarını destekleyici kararların etkisiyle dolar/TL'deki düşüş devam ediyor. Dün 5,9995 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,34 değer kaybıyla 6,0121'den tamamladı.

Dolar/TL, bugünkü değer kaybıyla düşüşünü 5'inci güne taşıdı. Dolar/TL 5,9597 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 5,9700'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,61 değer kaybıyla 6,6596, sterlin/TL de 0,89 azalışla 7,5380 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1135, sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,2630 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle küresel piyasalarda negatif bir seyrin hakim olduğunu, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dün 2,21 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ilk çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9550 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 5,85 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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