Dolar için iyi günler sona eriyor

Analistler doların yavaşlayan görece ABD büyümesi ve FED’in güvercin tutumunun dünyanın en büyük rezerv parası üzerinde baskı oluşturması ile birlikte bu yılın sonuna dek yüzde 6 düşebileceği tahmininde bulundu. Morgan Stanley stratejistleri, “Doların bu konjonktürde zirve yaptığını, piyasanın beklentilerinden daha fazla düşeceğini ve sağduyunun olmasını beklediği gibi portföy çeşitlendiricisi olmayacağını düşünüyoruz. Dünyanın diğer kısmındaki hisse senedi görünümünün ABD’ye göre daha iyi olması da, doları son dönemde destekleyen ABD’li yatırımcılardan kazançlarını ülkeye getirmesini de azaltacak” şeklinde görüş bildirdi.

Morgan Stanley böylelikle, doların zayıflayacağı konusunda Goldman Sachs Group Inc. ve Western Asset Managemen’a benzer görüşleri savunmuş oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen yıl yüzde 3 yükseldikten sonra 2019 yılında, G-10 ülkelerinin paralarının dolar karşısındaki karışık seyrinden dolayı fazla değişmedi. Dolardan soğuyanlar sadece stratejistler değil. Dolar 2018 yılının dördüncü çeyreğeğinde, IUluslararası Para Fonu’nun (IMC) cuma günü açıkladığı verilere göre küresel merkez bankalarının dolar varlıklarını üst üste üçüncü çeyrekte de azaltarak 2013’ten bu yana en düşük seviyesine indirmesi ile birlikte rezerv para olarak cazibesinin bir kısmını yitirdi.

Bu arada Goldman Sachs analistleri Murat Unur ve Clemens Grafe hazırladıkları bir notta Merkez Bankası’nın faizleri TL’ye güven oluştuğunda indireceğini söyledi. Daha önce piyasanın genel beklentisi Haziran ayında ilk faiz indiriminin geleceği yönündeydi.