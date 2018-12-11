Dolar operasyonuna rağmen yüzde 1.6 büyüdük

Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki savaşa ve ağustosta yaşanan ‘döviz saldırısı’na rağmen yılın üçüncü çeyreğinde beklentilere paralel olara yüzde 1.6 büyüdü. Beklentiler yüzde 1.7-2 aralığında büyüme yönündeydi. Yakalanan yüzde 1.6’lık büyüme ile birlikte 2016’da darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme yakalanmış oldu.

KATMA DEĞER YÜKSEK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre büyümeye en büyük katkı ihracattan geldi. İhracatın büyümeye etkisi 6.7 puan olurken tarım sektörü yüzde 1, sanayi sektörü ise yüzde 0.3 büyüdü. İnşaat sektöründe ise yüzde 5.3 küçülme yaşandı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 4.5 yükseliş gösterdi.

2019’DA % 2 BÜYÜME

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018’in üçüncü çeyreğinde yüzde 1.1 arttı. 2018 üçüncü çeyreğinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise çeyreklik bazda yüzde 1.1. düştü. Diğer taraftan 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.3 olan büyüme yüzde 7.2; ikinci çeyrekte ise yüzde 5.2 olan büyüme yüzde 5.3’e revize edildi. Verilere göre 9 aylık büyüme ise yüzde 4.5 oldu. Büyüme rakamlarını değerlendiren ekonomistler, büyümeye en büyük katkının net dış talepten geldiğini, iç talep ve stoklardaki daralmanın ise büyümeyi sınırladığını belirttiler. Ekonomistler son çeyrekte daralma, yıllık bazda ise yüzde 2-3 bandında büyüme beklediklerini söylediler.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi “Yılın yüzde 2-2.5 aralığında bir büyümeyle kapatılması söz konusu olabilir. Gelecek yılın büyümesini ise yüzde 1 civarında öngörmekteyiz” dedi.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı yaz döneminde yaşanan finansal dalgalanma ve öncesinde parasal sıkılaşma adımlarının gecikmeli etkilerinin, yılın 3. çeyreğinde büyümede beklenen yavaşlamayı gösterdiğini söyledi. Tokalı “2018 için yüzde 3.2 ve 2019 için de yüzde 2.0 büyüme tahminlerimizi koruyoruz” dedi.

YILLIK 3.2 OLABİLİR

QNB Finaninvest Başekonomisti Burak Kanlı ise 3. çeyrek büyümesinin iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı ortaya koyduğunu belirterek “Son çeyrekte hem çeyreklik hem de yıllık bazda daralma görme ihtimali yüksek ve yıllık büyümenin yüzde 3.2 olabilir” dedi.