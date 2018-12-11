Dolar operasyonuna rağmen yüzde 1.6 büyüdük
Ekonomi, ağustostaki kur saldırısı ve dünyadaki ticaret savaşına rağmen üçüncü çeyrekte de yüzde 1.6 büyümeyi başardı. Böylece Türkiye, kesintisiz büyümesini 36 aya taşıdı.
Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki savaşa ve ağustosta yaşanan ‘döviz saldırısı’na rağmen yılın üçüncü çeyreğinde beklentilere paralel olara yüzde 1.6 büyüdü. Beklentiler yüzde 1.7-2 aralığında büyüme yönündeydi. Yakalanan yüzde 1.6’lık büyüme ile birlikte 2016’da darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme yakalanmış oldu.
KATMA DEĞER YÜKSEK
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre büyümeye en büyük katkı ihracattan geldi. İhracatın büyümeye etkisi 6.7 puan olurken tarım sektörü yüzde 1, sanayi sektörü ise yüzde 0.3 büyüdü. İnşaat sektöründe ise yüzde 5.3 küçülme yaşandı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 4.5 yükseliş gösterdi.
2019’DA % 2 BÜYÜME
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018’in üçüncü çeyreğinde yüzde 1.1 arttı. 2018 üçüncü çeyreğinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise çeyreklik bazda yüzde 1.1. düştü. Diğer taraftan 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.3 olan büyüme yüzde 7.2; ikinci çeyrekte ise yüzde 5.2 olan büyüme yüzde 5.3’e revize edildi. Verilere göre 9 aylık büyüme ise yüzde 4.5 oldu. Büyüme rakamlarını değerlendiren ekonomistler, büyümeye en büyük katkının net dış talepten geldiğini, iç talep ve stoklardaki daralmanın ise büyümeyi sınırladığını belirttiler. Ekonomistler son çeyrekte daralma, yıllık bazda ise yüzde 2-3 bandında büyüme beklediklerini söylediler.
Ekonomist Haluk Bürümcekçi “Yılın yüzde 2-2.5 aralığında bir büyümeyle kapatılması söz konusu olabilir. Gelecek yılın büyümesini ise yüzde 1 civarında öngörmekteyiz” dedi.
Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı yaz döneminde yaşanan finansal dalgalanma ve öncesinde parasal sıkılaşma adımlarının gecikmeli etkilerinin, yılın 3. çeyreğinde büyümede beklenen yavaşlamayı gösterdiğini söyledi. Tokalı “2018 için yüzde 3.2 ve 2019 için de yüzde 2.0 büyüme tahminlerimizi koruyoruz” dedi.
YILLIK 3.2 OLABİLİR
QNB Finaninvest Başekonomisti Burak Kanlı ise 3. çeyrek büyümesinin iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı ortaya koyduğunu belirterek “Son çeyrekte hem çeyreklik hem de yıllık bazda daralma görme ihtimali yüksek ve yıllık büyümenin yüzde 3.2 olabilir” dedi.
Dengeleme sürecinin ilk meyvesi alındı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: 2018’in 3. çeyreğinde net ihracatın büyümeye 6.7 puan ile son 10 yılın en büyük katkısını sağlaması suretiyle üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 1.6 büyüme yakalaması bizler için övünç kaynağıdır. Veriler, ihracatın büyümeye katkı sağlamayı sürdüreceğine işaret etmektedir.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Yaz aylarında yaşadığımız ekonomik kıskaç, 3. çeyrek büyüme rakamını da kıskaca aldı. Bu rakam, kurda yaz taarruzunun ifadesidir. Ekonomi yönetiminin açıkladığı programlar, aldığı tedbirlerle birlikte ihracat, faiz ve kurdaki olumlu seyirle, Türkiye ekonomisi çıkışı gerçekleştirecek güçtedir.
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.6 ile pozitif büyüme performansını sürdürmesi, ‘ekonomide dengelenme’ sürecinin ilk meyvelerinin alındığına işaret ediyor.
ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: Eskisi gibi yüksek rakamlar olmamakla birlikte ekonomide dengeleme politikası ile birlikte zaman içinde faizlerde ve enflasyonda düşüş yaşanacağı kanaati içerisindeyiz.
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