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Dolar son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü

Dolar, Türk lirası karşısında yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Analistler, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla TL'ye olan talebin arttığını kaydetti.

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Dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü.
 
Geçen hafta, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,8745'e kadar yükselen dolar/TL, haftayı 5,5928'den tamamladı.
Dolar sert düştü
 
Dolar/TL bugüne ise düşüşle başladı. Yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla yüzde 1'i aşan kayıpla 5,5361 seviyelerinde seyrediyor. 
 
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 azalışla 6,3117, sterlin/TL de yüzde 0,9 değer kaybıyla 7,1051 seviyelerinden işlem görüyor.
 
Analistler, bugün yurt içi piyasaların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğunu hatırlatarak, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla TL'ye olan talebin arttığını kaydetti.
 
Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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