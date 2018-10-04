Dolar yükselince, ilk yerli oyuncak otomobil doğdu

22’si yabancı olmak üzere 110’un üzerindeki katılımcı, fuar için İstanbul’a gelen 400 yabancı ziyaretçiye, yerli sektör temsilcilerine ve alım heyetlerine son teknoloji ürünlerini sergiledi.

KENDİ ÜRETİMİMİZ

Yükselen dolar nedeniyle ithalat pahalanınca firmaların yerli üretim oyuncaklarla fuarda boy gösterdiği dikkat çekti. Fuara İstanbul merkezli bir oyuncak üreticisinin 1.5 milyon TL Ar-Ge bütçesiyle üretim bandına soktuğu ‘Süper Araba’ damgasını vurdu. Motoru dahil tamamı yerli üretim olan uzaktan kumandalı oyuncak otomobil, özellikle yabancı ziyaretçilerin ve alım heyetlerinin ilgi odağı oldu. ‘Süper Araba’nın ihracat yolculuğu, fuarın bitiş tarihi olan 7 Ekim’den itibaren Avrupa ve Orta Doğu pazarları için başlayacak. Spielwarenmesse Middle East Türkiye Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, “Ülke ekonomimiz üzerinde yapılan spekülasyonlar sonucu yaşanan kur dalgalanmaları hemen her sektörü olduğu gibi oyuncak sektörünü de olumsuz etkiledi. Kur farkı nedeniyle maliyetler karşılanamaz hale gelince, ithalatçımız artık kendi üretimini yapma yoluna gitti. Son 3 aya baktığımızda, perakende satış fiyatlarına neredeyse yüzde 100 zam geldiğini görüyoruz” diye konuştu.