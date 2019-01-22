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Dolara karşı 8 ülkeden ortak adım: D8P Card

Başkan Erdoğan’ın D-8 üyelerine yaptığı ‘yerel para ile ticaret’ önerisinin ilk adımı atıldı. D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Master veya Visa Card gibi D8P Card’ın geliştirildiğini açıkladı.

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Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl önerdiği üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildiğini söyledi. Shaari “Bu kart ile tüm üye ülkeler kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacak” dedi.

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Kartı Malezyalı bir şirketin geliştirdiğin anlatan Shaari yakın zamanda tüm üye ülkelerin merkez bankaları yetkililerinin bir araya gelerek bu çalışmayı tamamlayacaklarını dile getirdi. Shaari, şunları aktardı: “Şu andan çok mutluyum ki hemen hemen herkes bu fikri çok beğendi ve benimsedi. Bu kart ile birlikte hazırlanacak uygulama sayesinde bu ödeme şekli tüm üye ülkelerin vatandaşları tarafından her türlü alışveriş ve turistik ziyaretlerde kullanılabilecek ve öğrenilmesi çok basit bir hale getirilecektir. Bir süre sonra bu kart, Master Card veya Visa Card gibi olacaktır” dedi. 

Shaari “Bununla birlikte geçen sene Malezyalı bir off-shore bankası ile D-8 yaratıcı ekonomi ve finansal merkez adındaki bir merkezi Kuala Lumpur’da kurmak için bir niyet mektubu imzaladık. Bu merkez için şu an uygun bir bina bakıyorlar. Bu merkezde İslami esaslara uygun birçok ticari faaliyetin teknolojik altyapısı oluşturulacak. Bununla birlikte sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmişliğe bir adım daha atmış olacağız. Sanırım 2019’daki çalışmalarımızın büyük kısmını bu projeler domine edecek. Bununla birlikte 2020-2030 arası projelerimizde altyapı hazırlıkları yapılacak” dedi.

Erdoğan, D-8 için büyük kazanım

Genel Sekreter Shaari, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Türkiye’ye liderlik yapmadığını, diğer ülkelerde de çok etkili olduğunu vurgulayarak, Erdoğan’ın D-8 üye ülkeleri için büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi. Shaari “Tüm bunlar Erdoğan sayesinde oluyor. Bir Malezyalı olarak şunu söylemeliyim ki Erdoğan, Malezya’da çok popüler bir kişi ve yaptıklarından dolayı çok takdir ediyorum. Bu, Erdoğan’ın sadece Türkiye’ye değil, diğer ülkelere yaptığı liderlikten de kaynaklanıyor. Erdoğan’ın ve Türkiye’nin tüm çalışmalarımızda bize verdiği destekten ve sağladığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Erdoğan ve Türkiye, tüm kurum ve kuruluşlarıyla D-8 çalışmalarına destek veriyor. Erdoğan gerçekten çok güçlü bir vizyona sahip. Mesela yerel para birimlerinin kullanılması fikri kendisine aittir. Biz de bu fikri kullanarak birçok çalışma yapacağız. Türk hükümetine yeni bir bina tahsisi için teşekkür ediyorum. Bu yapılanlar Türkiye’nin D-8 organizasyonuna duyduğu güvenin ve verdiği önemin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. 

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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