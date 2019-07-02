Dolarda 5,20-5,35 seviyesi mümkün mü?

Türkiye-ABD ilişkilerinde esen Japonya baharı doları düşürürken, borsayı yükseltti. G-20’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası Türkiye piyasalarında oluşan olumlu havayı Stratejist Cüneyt Paksoy değerlendirdi. Dolar gerilemesinin yabancı girişiyle olduğunu belirten Paksoy, dolarda 5,20-5,35 seviyesine gerilemenin grafik olarak mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

DOLAR VE BORSADA JAPONYA BAHARI

ABD-Türkiye ilişkilerinde yumuşamanın dolar üzerinde etkili olduğunu söyleyen Paksoy, ikinci faktörün FED ve Avrupa Merkez Bankasının agresif genişleme politikası olduğunu söyledi. 5,85-5,50’nin önemli bir bant olduğun belirten Paksoy, bu bölgenin 200 günlük ortalamaların kesiştiği bir bant olduğunu söyledi.

5,50’nin potada olduğuna dikkat çeken Paksoy, 5,85’i kötü bir haberle aşmayan doların bu seviyeye yöneleceğini ifade etti. 5,50 seviyesini altının grafik olarak mümkün olduğunu ama kalıcılığının tartışılır olacağına dikkat çeken Paksoy, dolarda 5,20-5,35 gibi bir bölgenin de görülebileceğini sözlerine ekledi.

5,20 seviyesine kadar geri çekileme potansiyeline dikkat çeken Paksoy, 5,50 seviyesi için “Bir iki güne realize olur.” diye konuştu.

“DOLARDA GERİLEME YABANCI GİRİŞİYLE OLUYOR”

Dolarda gerilemenin yerli satışıyla olmadığını vurgulayan Paksoy, “Henüz yerli taraf katılmadı, yerli taraf takipte, izlemede.” dedi.

Paksoy sözlerine şöyle devam etti:

“Seçim öncesi YSK kararı ve ABD-Türkiye gerginliği ile 6-6,5 bandını yaşadık. Bu seviyeyi neden geçemedik buna bakmak lazım. Sert bir yaptırım kararı olmadıkça bu seviye geçilemez; çünkü ithalatın düştüğü, cari açığın düştüğü, turizm gelirlerinin yükseldiği bir dönemde kuru 6-6,5 bandı üzerine taşıyacak şey yok. Daha önce sosyal medya üzerinden 8-10 diye köpürttüler. Teknik olarak bu bandın geçilmesi mümkün değil. Biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama piyasaların görünümü bu.”

“MERKEZ BANKASI’NIN 100-300 BAZ PUAN MARJI VAR”

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırmadan faiz indirme yoluna geçtiğine dikkat çeken Paksoy, Merkez Bankası’nın faiz noktasında 100-300 baz puan arasında düşüş marjı olduğunu söyledi.

Enflasyon düştükçe Merkez Bankasının onu takip edeceğini söyleyen Paksoy, bunun ticari kredilerde artışa ve ekonomik canlanmaya yansıyan bir süreç oluşturacağını söyledi. Borsa İstanbul’da ara ara kâr satışlarının gelebileceğini, 95-97.000’in üzerinde kalan borsanın 100-106.000’e gideceğini söyleyen Paksoy, “Hikâyemizi yazmaya başladık, yabancılar ufak ufak buna katıldı, yerliler de zamanla buna katılırlar.” ifadelerini kullandı.

ALTIN VE PETROL NE OLUR?

Aynı yayında altın ve petrol fiyatlarını değerlendiren Paksoy, petrolün Türkiye için en önemli emtia olduğunu söyledi.

Petrol fiyatlarında artışın OPEC’in müdahalesiyle olduğunu belirten Paksoy, petrolün 60-80 dolar marjında oynayacağını söyledi. Trump’ın seçim sürecine girdiği bir dönemde 80 doların üzerinde bir petrol istemeyeceğini söyleyen Paksoy, FED ve AB Merkez Bankasının parasal genişlemesinin ve piyasalarda olumlu ticaret beklentisinin emtia fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Israrla altın yatırımını tavsiye ettiğini söyleyen Paksoy, “Fiziksel altın her türlü riske karşı güvenli limandır.” sözlerini kaydetti.