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Dolarda ticaret savaşı destekli ‘flash crash’

Trump’ın misilleme adımına Çin’in karşılık vermesi global piyasaları hareketlendirdi. Dolar, Asya piyasalarında ‘flash crash’ denilen ani hareketle 6.39’u gördü, 20 dakika sonra 5.79 liraya indi.

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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sertleşmesi küresel piyasaları gerdi. Ticaret geriliminin tırmanması piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken dolarda ‘flash crash’ denilen ani fiyat hareketine neden oldu. Çin Yuanı’ndaki değer kaybı Türk Lirası’nda da kendini gösterince dolar gece Asya’daki sığ piyasalarda 6.39 seviyesini gördü. Ancak hareket sadece 20 dakika sürdü. Dolar sabah güne 5.80 liradan başladı, gün sonunda 5.79’a indi.

Elindeki TL’yi satıp Japon Yeni pozisyonunu kapatmak isteyenlerin bu harekete neden olduğu belirtilirken, uzmanlar benzer durumun 3 Ocak’ta da yaşandığına dikkat çektiler. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan “Off shore yuan güne 7.19 civarında başlayınca Asya yatırımcısı Japon yeni alımına geçti. Bu da arry trade pozisyonlarının taşındığı yen/TL kurunda stop emirlerinin çalışmasına ve sert bir harekete neden oldu” dedi.

FLAŞ CRASH NEDİR?

İngilizce’de fotoğraf makinesindeki ‘flash’ ile trafik kazasındaki şiddetli çarpmayı anlatan ‘crash’ kelimelerinin biraraya gelmesiyle oluşan ‘flash crash’ piyasalarda beklenmedik ölçüde bir ani fiyat düşüşü ve sonra yeniden hemen hemen eski seviyesine gelmesini anlatıyor.

GLOBAL PiYASALAR GERiLDi

Ticaret savaşı endişesi TL dışındaki para birimlerinde de büyük kayba neden oldu. Dolar/yuan paritesi son 11 yılın zirvesine tırmanırken, dolar/yen paritesi ise Kasım 2016’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Brent petrolünün varili 58.24 dolara gerilerken, yeniden 1.500 doların üzerine yükselen 1 ons altın da 1.554 doları gördü. Şanghay Borsası 1.30, Japon Borsası yüzde 2.17, Hong Kong Borsası yüzde 2.95 düşerken, günü yüzde 1.5 düşüşle başlayan Borsa İstanbul’da kayıp yüzde 0.05’te kaldı.

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