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Ekonomi

Fed'den Asya'dan gelen dolarlar için karantina önlemi

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Asya'dan gelen dolarları karantinaya almaya başladı.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 08:19 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 08:23

Kovid-19 salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Fed de virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Asya'dan ülkeye dönen dolarlara yönelik 21 Şubat itibarıyla yeni bir tedbir uygulamaya koydu.

AA muhabirinin Fed'den edindiği bilgiye göre, banka Asya'dan gelen dolarları ülkede yeniden kullanıma sunmadan önce karantinaya almaya başladı.

Bu kapsamda, Fed şubelerinin Asya'dan ülkeye dönen dolarları finansal kurumlara dağıtmadan önce 7 ile 10 gün arasında önlem olarak tuttuğu aktarıldı. Uygulamanın ne zamana kadar süreceği ise belirtilmedi.

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