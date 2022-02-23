TRT Haber 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:29

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim enerji piyasasını doğrudan etkiledi.

Küresel petrol fiyatları arttı, brent petrolün varil fiyatı 2014 yılının eylül ayından bu yana ilk kez 99 doları aştı. Amerikan hafif ham petrolü de 96 dolara yükseldi.

YAPTIRIMLARIN ARDINDAN FİYATLAR DÜŞTÜ

Doğalgaz fiyatlarında da artış görüldü. Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından ise fiyatlarda hafif bir çekilme oldu.

Piyasalarda yatay seyir başladı. Peki petrol fiyatlarında önümüzdeki dönemde beklentiler ne yönde?

"YÜKSEK PETROL FİYATLARI İLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fiyatlara ilişkin TRT Haber'e değerlendirme yapan Ekonomist Ferhat Yükseltürk, "Petrol fiyatlarında Rusya-Ukrayna krizinden önce de yukarı yönlü bir trend vardı. Burada şu anki arz talep dengesizliği de aslında mevcuttaki trendi destekliyor. 2-3 yıllık süreçte biz yüksek petrol fiyatları ile yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Jeopolitik riskler enerji kaynağı arzı sıkıntısında önemli bir faktör. Bu nedenle Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin petrol ve doğalgaza bağımlı ülkeleri de doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Peki bu ülkeler olası gelişmelerden daha az etkilenmek için hangi adımları atmalı?

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ"

Enerji arz güvenliğinin önemine vurgu yapan Yükseltürk, şunları söyledi:

"Türkiye'de enerji arzına yönelik, güvenliğine yönelik hamleler oluyor. Her ülke açısından orta ve uzun vadede bu enerji arz güvenliği en önemli unsur olacak. Bence önümüzdeki yıllarda bunu başarabilen ülkeler büyüme tarafında sıkıntı yaşamayacak."

Uzmanlar, enerjide dışa bağımlı ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapmasının önemine de vurgu yapıyor.