Dört yeni yatırım bölgesi ile 2.522 kişiye iş imkanı

Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul, Adana ve Bursa’da 3 özel endüstri bölgesi, Ankara’da da elektrikli ve hibrit otobüsler için ‘münferit yatırım yeri’ oluşturulması kararlaştırıldı. Bingöl’de ise entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan desteğin kapsamı genişletildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. 3 özel endüstri bölgesi ile ‘münferit yatırım yeri’ne yapılacak toplam yatırım büyüklüğü 1.6 milyar doları buluyor. Bu 4 bölgenin sağlayacağı istihdam ise 2 bin 522 kişi olarak belirlendi. Yapılacak yatırımlar şöyle:

ADANA’YA TERMİK SANTRAL

Adana’da kurulacak EMBA Elektrik Üretim AŞ Özel Endüstri Bölgesi’nde bin 320 megavat güce sahip termik santral üretime geçecek. Bölgede yıllık 9.9 milyon megavatlık enerji üretimi planlanıyor. Santralin ilk ünitesi 2021’de, ikinci ünitesi 2022’de devreye alınacak. 1.1 milyar dolara kurulacak santralin inşaat döneminde 3 bin, işletme döneminde ise yaklaşık 550 kişi istihdam edilecek. Santralin tam kapasiteli çalışması durumunda Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3.3’ünü karşılaması bekleniyor.

AKINCI İHA’LAR İÇİN ÖZEL BÖLGE