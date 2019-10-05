Dört yeni yatırım bölgesi ile 2.522 kişiye iş imkanı
Özel endüstri bölgelerine İstanbul, Adana ve Bursa’da yenileri eklenirken Ankara’da da elektrikli ve hibrit otobüsler için ‘münferit yatırım yeri’ oluşturuldu. 1.6 milyar dolarlık yatırımın yapılacağı 4 bölge, 2.522 kişiye iş sağlayacak.
Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul, Adana ve Bursa’da 3 özel endüstri bölgesi, Ankara’da da elektrikli ve hibrit otobüsler için ‘münferit yatırım yeri’ oluşturulması kararlaştırıldı. Bingöl’de ise entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan desteğin kapsamı genişletildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. 3 özel endüstri bölgesi ile ‘münferit yatırım yeri’ne yapılacak toplam yatırım büyüklüğü 1.6 milyar doları buluyor. Bu 4 bölgenin sağlayacağı istihdam ise 2 bin 522 kişi olarak belirlendi. Yapılacak yatırımlar şöyle:
ADANA’YA TERMİK SANTRAL
Adana’da kurulacak EMBA Elektrik Üretim AŞ Özel Endüstri Bölgesi’nde bin 320 megavat güce sahip termik santral üretime geçecek. Bölgede yıllık 9.9 milyon megavatlık enerji üretimi planlanıyor. Santralin ilk ünitesi 2021’de, ikinci ünitesi 2022’de devreye alınacak. 1.1 milyar dolara kurulacak santralin inşaat döneminde 3 bin, işletme döneminde ise yaklaşık 550 kişi istihdam edilecek. Santralin tam kapasiteli çalışması durumunda Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3.3’ünü karşılaması bekleniyor.
AKINCI İHA’LAR İÇİN ÖZEL BÖLGE
İstanbul Esenyurt’ta kurulacak Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi’nde insansız hava aracı (İHA) sistemleri ve alt bileşenleri üretilecek. Taarruzi ve muharip olmak üzere 2 yeni İHA platformunun oluşturulacağı bölgede, İHA teknolojilerinin geliştirilerek test edilebileceği SİHA Test Merkezi ve İleri Kompozit Tesisi kurulacak. Bu yıl itibarıyla kademeli başlaması planlanan 100 milyon dolarlık yatırımın 2024’te tamamlanması bekleniyor. Bölgede yapılacak yatırımla cari açığın 10 yılda 9.7 milyar dolar azalması, 5.9 milyar dolarlık ihracat yapılması ve bin 122 kişiye iş imkanı sağlanması öngörülüyor.
MAN’DAN HİBRİT OTOBÜS YATIRIMI
Ankara’da oluşturulacak MAN Türkiye AŞ Münferit Yatırım Yeri’nde elektrikli ve sıkıştırılmış doğal gazla (CNG) çalışan hibrit otobüsler başta olmak üzere tüm yeni nesil otobüslere ait komponentlerin üretimleri yapılacak ve test Merkezi kurulacak. Tutarı 452 milyon lira olacak bu yatırımla 700 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.
BURSA’YA GÜBRE FABRİKASI
Bursa'da kurulacak Gemlik Gübre Sanayii AŞ Özel Endüstri Bölgesi’nde de kimyevi gübre üretimi yapılacak. Bölgede üre üretim tesisinin kurulması planlanırken, söz konusu yatırım proje bazlı devlet yardımı da alacak. Toplam sabit yatırım tutarı 1.5 milyar lira olan yatırımla yıllık 568 ton üre üretilmesi ve 150 kişiye ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.
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