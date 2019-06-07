Dört yıl sonra döndü

Sarayburnu Limanı’na demir atan 10 katlı ‘Regent Seven Seas Vogayer’ adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılandı. Karaköy Limanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, “İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır” dedi.

ÖNEMLİ BİR TANITIM

Çoğunluğu İtalya ve Yunanistan vatandaşı turistleri taşıyan ‘Regent Seven Seas Voyager’ adlı gemi, saat 08.30’da, Sarayburnu Limanı’na yanaştı. İstanbul’a 4 yıl aradan sonra gelen ilk kruvaziyer gemisi olan lüks yolcu gemisi için tören düzenlendi. Kendileri için kırmızı halı serilen 750 yolcu mehter takımıyla karşılandı. Gemiyi karşılayan heyetin başkanlığını yapan Karaköy Limanı Mülki İdari Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek “ Bugün çok mutluyuz. Turizmin bir ayağı noksandı. İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır. 2 gün burada kalacak olan yolcuların buradan mutlu olarak dönmesi ve daha arkasından kruvaziyerlerin gelecek olması bize mutluluk verecek. Ülkemiz için de çok önemli bir tanıtım” dedi.

22 GEMİ DAHA GELECEK

İstanbul’daki rehberlere destek amacıyla İzmir’den geldiğini belirten turist rehberi Ayça Kesici “ Bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Uzun yıllardan sonra yaklaşık 4 yıl aradan sonra bir gemi İstanbul’a geliyor. Biz bu günü çok bekledik. Turizmciler olarak bir şeyin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Devamının geleceğini inanıyoruz ve öyle olmasını da umuyoruzı” diye konuştu. Gemi turizmini yakında takip ettiğini söyleyen bir vatandaş ise “Seneler sonra ilk defa bir gemi geldi buraya, törenle karşılandı” dedi. Öte yandan ekim ayına kadar 22 kruvaziyer gemi beklenirken, bu sayının 2020 yılında 80 olacağı belirtildi.