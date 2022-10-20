Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü Faz 1 aşaması faaliyete geçti

Temeli 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından atılan Dost Agropark'ın Faz 1 aşamasının açılışını da yine Erdoğan ve Aliyev gerçekleştirdi.

Projenin 1. fazı kapsamında 1 yıl içerisinde yönetim tesisleri, 5 bin 200 metrekarelik kapalı hayvancılık tesisleri, 113 bin metrekare açık hayvan padokları, sosyal tesisler, kafeterya, sinema salonu, dinlenme alanları, spor salonu, yüzme havuzu, personel lojmanları yapıldı.

Tarım kampüsüne 3 bin 500 baş anaç angus getirildi, bitkisel üretim faaliyetleri hayata geçirildi. 2021'de cumhurbaşkanlarının katıldığı törende ekimi yapılan buğday ve arpanın hasadı gerçekleştirildi.

Kampüste mera tipi besicilikle yetiştirilen ve kesimi yapılan et ürünlerinin paketlerine ilk "Made in Karabağ" etiketlerini Erdoğan ve Aliyev vurdu.

Cumhurbaşkanları, Dost Agropark bünyesinde kurulan Zengezur Halter Kulübünün açılışını da yaptı. Açılışta, Türk ve Azerbaycan halter milli takım oyuncuları ile amatör sporcular yer aldı.

- 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM EKOSİSTEMİ HEDEFLENİYOR



Dost Agropark'ın tamamlanan Faz 1 aşamasının ardından Faz 2 ve Faz 3 aşamalarındaki yatırımlar da sürdürülecek.

Projenin tüm etapları tamamlandığında, 6 bin hektar üzerinde tarımsal üretim ve makine parkurları hayata geçirilecek, 10 bin baş anaç angus kapasiteli hayvancılık tesisi kurulacak, tohumculuk ve fidanlık parkurları yapılacak.

Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nde tüm bölgeye hitap edecek entegre et işleme tesisi, soğuk hava deposu, paketleme tesisi, 100 bin tonluk tarımsal depolama tesisleri kurulacak.

Kampüste, bölgenin tohum, gübre ve tarımsal ekipman ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda ürünleri "Made in Karabağ" markasıyla uluslararası pazara sunacak Agro Market faaliyete geçecek.

Akıllı tarım teknolojileri, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım uygulamaları merkezde tutularak yapılacak çalışmalarda doğa ve çevrenin korunmasına özen gösterilecek, helal gıda ilkeleri ön planda tutulacak.

Tüm fazlar tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak projede 100 milyon doların üstünde yatırım ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

- ALİYEV, DOST AGROPARK'IN ÖRNEK OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mayısta yaptığı bir konuşmada Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nün işgalden kurtarılan diğer bölgelerde kurulacak tarım parkları için örnek olacağını söylemişti.

Aliyev, "Kurtarılan bölgelerdeki ilk tarım parkı da Zengilan'da kuruluyor. Geçen yıl kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile 'Dost Agropark' isimli tarım parkının temelini attık. Bu parkın faaliyetleri hakkında kısa süre önce bilgilendirildim. Her şey plana göre gittiği için çok mutluyum. Bu ilk ve örnek bir tarım parkı olacak. Zengilan'da istihdam ve ekonominin başlıca unsurlarından birinin tarım olması gerektiğini düşünüyorum. Dost Agropark örneğinde kurtarılan tüm bölgelerde oluşturulacak manzarayı görmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı

- BÖLGENİN İLK ÖZEL YATIRIMI DOST AGROPARK



Dost Agropark CEO'su Mehmet Zeki Tuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün aynı zamanda Zengilan'ın işgalden kurtarılışının 2. yıl dönümü olduğunu, bu nedenle çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

30 yıldır hiçbir şey yapılmayan topraklara güzel bir tesis kazandırmanın heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Tuğrul, "Dost Agropark bölgenin ilk özel yatırımı. Burada yaklaşık 120 çalışanımız yaşayacak. Bu, projemizin sadece birinci etabı. Faz 2 ve Faz 3'le birlikte bu bölgeye yatırıma devam edeceğiz. İşgal altındayken burada taş üstünde taş kalmamıştı. Ama 30 yıldır yapılmayan şeyler 1 yılda Azerbaycan devletinin destekleriyle yapıldı. Biz de özel sektör olarak üstümüze düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bölgede şehitlerimizin kanı var. Meseleye sadece ticari olarak bakmıyoruz. Buradaki derdimiz 30 yıldır bölgeye gelemeyen göçmen kardeşlerimizin geldiklerinde rahat yaşayabilecekleri ve çalışabilecekleri bir imkanı sağlamak." şeklinde konuştu.