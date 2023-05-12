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Ekonomi

Dost ülkeden İstanbul'a doğru yola çıktı

Libya'nın Trablus kenti ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 07:06 - Güncelleme:
Dost ülkeden İstanbul'a doğru yola çıktı
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Libya'nın başkenti Trablus ile İstanbul arasında gemi seferlerinin başladığı belirtildi.

Misrata Deniz İstasyonu Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kevalay Queen gemisi başkent Trablus'tan İstanbul'a yapacağı ilk seferinde, İstanbul'un Zeyport Limanı'na gitmek üzere Trablus'taki eş-Şiab Limanından ayrıldı." denildi.

Açıklamada, Kevalay Queen gemisi, yolcular ve mürettebata ilişkin fotoğraf kareleri paylaşıldı.

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından 1 Aralık 2021'de Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlamıştı.

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