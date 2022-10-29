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Ekonomi

Dost ülkeden mesaj var: Türkiye ile bunu hedefliyoruz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde yıllar içinde gerçekleştirilen olağanüstü ekonomik atılımların dünya tarafından kabul edildiğine işaret ederek 'Pakistan, ticaret ve endüstri alanlarında sahip olunan geniş potansiyeli daha da geliştirerek Türkiye ile çok yönlü bağlarını derinleştirmeyi hedefliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Dost ülkeden mesaj var: Türkiye ile bunu hedefliyoruz
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Başbakan Şerif, Twitter'dan Türkçe yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 99. Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine en içten selamlarımızı gönderiyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin kahramanca yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi tarihin kayıtlarında önemli bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLAĞANÜSTÜ ATILIMLAR YAPTI"

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde yıllar içinde gerçekleştirilen olağanüstü ekonomik atılımların dünya tarafından kabul edildiğine işaret ederek "Pakistan, ticaret ve endüstri alanlarında sahip olunan geniş potansiyeli daha da geliştirerek Türkiye ile çok yönlü bağlarını derinleştirmeyi hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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