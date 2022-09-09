Dost ülkeden yatırım çağrısı: Türk ürünleri için iyi bir pazar konumundayız

Temaslarda bulunmak üzere başkent Ankara'ya gelen Bakan İbrahim, AA muhabirine Türkiye ve Sudan'ın sağlık alanındaki çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

İbrahim Türkiye ile Sudan arasında güçlü kardeşlik ve dini bağlar bulunduğunu belirterek, "Sudan ve Türkiye arasında sağlık alanındaki ilişkilerin kökü geçmişe dayanıyor. Bu ziyaret aslında kardeş ülkeler Sudan ve Türkiye arasındaki iletişim köprüsünün bir parçasıdır. Bu ziyaret öncesi Türk Sağlık Bakanı'nın daveti üzerine ziyaretler oldu. Ortak çalışmamız var." diye konuştu.

Türkiye ziyaretine İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İstanbul'da aşı ve ilaç gündemiyle hafta içi düzenlediği toplantıya katılarak başladığını anlatan İbrahim, "Türkiye'de sağlık alanında ve Sudan'a da ulaşan çok iyi çalışmalar var. Gündemimiz İstanbul'da İİT üyesi ülkelerin katıldığı toplantıya katılarak başladı. Türkiye tarafından iyi ağırlandık. Toplantıda Teşkilat üyesi ülkeleri ilgilendiren ortak işler konuşuldu. Özellikle ilaç, üretim, tıbbi ekipmanlar gibi alanlar ele alındı." ifadelerini kullandı.

- "SUDAN, TÜRK ÜRÜNLERİ İÇİN İYİ BİR PAZAR"

İbrahim Türkiye ile Sudan arasında sağlık alanındaki çalışmalara değinerek, Sudan'da çok sayıda Türk hastanesi olduğunu ve Türkiye'nin Sudanlı sağlık ekiplerine eğitim desteği verdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Sudan'da çok sayıda yatırımının bulunduğunu kaydeden İbrahim, sağlık turizmi vasıtasıyla Türkiye'nin Sudanlılara tedavi imkanı sağladığına işaret etti.

İbrahim iki ülke arasındaki sağlık alanındaki iş birliğine de değinerek, "Türk kardeşlerimizle şu an Sudan'da yatırım yapmaları için ortak çalışma konusunda hazırlıklar yapıyoruz. Sudan Afrika'da çok önemli bir konuma sahip, bu sayede Türk ürünleri için iyi bir pazar konumunda. Bu şekilde bu durum Türkiye ile Sudan arasında ticari bir proje olarak görülüyor. İki ülke için mutluluk ve istikrar temenni ediyorum." diye konuştu.

Ankara'daki temasları çerçevesinde dün Türkiye'den Sudan'a yapılacak yatırım ve ihracat imkanlarını incelemek amacıyla bir Türk sağlık ekipmanları firmasını ziyaret ettiğini belirten İbrahim, "Buradaki tesise ziyaretimiz iki ülke arasında süren ilişkilerin bir parçasıdır. Bu fabrikanın kabiliyet ve imkanları da büyük. Bu fabrika ile Sudan'da da ortak çalışma imkanlarını görüştük." dedi.

Bakan İbrahim Ankara'da temaslarına bugün de devam ediyor.

İbrahim'e Sudan Ulusal Tıbbi Tedarikler Fonu Genel Direktörü Bader Eldin Ahmed ve Sudan Ulusal İlaç Kurumu Genel Sekreteri Ali Babiker eşlik ediyor.