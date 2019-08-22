30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7289
  • 6,3623
  • 275.687
  • 95522.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Döviz satıp TL'ye geçene Halkbank'tan destek

Mevduat sahiplerine avantajlı ürünler sunmayı sürdüren Halkbank, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine “Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı” geliştirdiğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ALT LİMİT 500 TL

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Yeni ürünümüzün, Türk Lirası’na geçişleri hızlandıracağına inanıyoruz” dedi. Halkbank’ın yeni ürünü ‘Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı’, dolar ve Euro cinsinden birikimlerini kazançlı bir yatırım aracı olarak Türk Lirası mevduatında değerlendirmek isteyenlere özel ayrıcalıklar sunuyor. Hesap açılış alt limitinin 500 TL olduğu ürün kapsamında hesabındaki dövizini satarak dövizden Türk Lirası’na geçenlere, belirlenen vade aralıklarına göre yüzde 0.95 ile yüzde 1.10 arasında ilave marj uygulanıyor. 

KAZANÇLI YATIRIM

Kurdaki dalgalanmanın azaldığı ve Türk Lirası’nın değer kazandığı bir dönemde, geliştirdikleri yenilikçi mevduat ürünlerine olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaştırmanın son bulmaya başlaması, uluslararası yatırım iklimini biraz daha yumuşattı. Bu süreçte, ülkemizde hayata geçirilen ekonomik uygulamaların başarıya ulaşması da piyasalara güven verdi. Bu koşullar altında, gelecek dönemde Türk Lirası varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası’nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz” dedi.

 

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bülent Arınç: Bir siyasi partinin sloganı olarak görmemek lazım

Bülent Arınç: Bir siyasi partinin sloganı olarak görmemek lazım

'Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz'

'Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz'

Yanlışlıkla şarkısını milyonlar dinledi

Yanlışlıkla şarkısını milyonlar dinledi

Tepki çekecek 'süresiz gözaltı' kararı

Tepki çekecek 'süresiz gözaltı' kararı

Bakan Varank: 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum

Bakan Varank: 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum

Barınakta 'hayvanların öldürüldüğü' iddiasına soruşturma

Barınakta 'hayvanların öldürüldüğü' iddiasına soruşturma

Trump 'absürt'e kızdı: Bize sadece hayır diyebilirlerdi

Trump 'absürt'e kızdı: Bize sadece hayır diyebilirlerdi

WhatsApp'ta yeni dönem

WhatsApp'ta yeni dönem
 

POPÜLER HABERLER

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon!

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon!

Türkiye'nin sınırında! Kazılar yeniden başladı

Türkiye'nin sınırında! Kazılar yeniden başladı

146 yıldır görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

146 yıldır görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA