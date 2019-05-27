Dövizde işlem kaybına sigorta

Banka müşterileri, mobil uygulama üzerinden yaptığı alım satım işlemleri sırasında sistem yoğunluğu sebebiyle kısa süreliğine teknik aksaklık yaşayabiliyor. Bu aksaklıklar döviz fiyatlarının ciddi dalgalanmalar gösterdiği zaman dilimine denk geldiğinde müşteri, yaptığı işlem sonrasında zarar edebiliyor. Ekonomideki dalgalanmanın yarattığı bu riske çözüm üretebilmek için Doğa Sigorta ile Türkiye Finans Katılım Bankası önemli bir anlaşmaya imza atarak Doğa Sigorta TFX Mobil Güvence Poliçesi’ni hayata geçirdi.

Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlayan ürün, mobil kaynaklardaki kullanımının yanı sıra Türkiye Finans Katılım Bankası ekranlarında da yer alarak kullanıcıya hizmet sunuyor. TFX Mobil; döviz, altın ve gümüş alım satımlarında veya forward işlemlerinde doğabilecek anlık zarara karşı Doğa Sigortalıları koruma altına alıyor. Banka ile müşteri arasında döviz-alım satımı sırasında yaşanan anlık zararı karşıladıklarını belirten Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, “Bankadan döviz alıp satarken bazı işlemlerde anlık hatalardan kaynaklı mağduriyet oluyor.

ZARAR TAZMİNİ VAR

Bir anlamda buna siber riskin bir türü de diyebiliriz. Diyelim siz ekranda doları 5.30’dan görüp aldınız. Ama banka 5.32’den size satmış. Biz bu anlık zararı karşılıyoruz” diye konuştu. Buna göre, TFX sisteminde yaşanan teknik aksaklık sebebiyle müşterinin alım-satım işlemi esnasında, sistem yoğunluğu sebebiyle uğrayacağı mali zararın LOG kayıtları dahilinde tespit edilmesi durumunda ödemesi yapılacak.